ЕСПЧ принял к рассмотрению заявление Сытника относительно штрафа за отдых в Ровенской области

КИЕВ. 17 августа. УНН. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению его заявление относительно решения украинского суда об административном взыскании в виде штрафа за незадекларированный отдых в Ровенской области. Об этом во время брифинга рассказал Сытник, передает корреспондент УНН.

"Что касается протокола, то Европейский суд открыл производство и взял мое заявление к рассмотрению", - сказал Сытник.

Напомним, основанием для внесения Артема Сытника в реестр коррупционеров стало постановление Ровенского апелляционного суда, который не удовлетворил апелляционную жалобу защиты и признал руководителя Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 172-5 КУоАП (Нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков).

Также, на Сытника наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 200 (двухсот) необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 3400 (три тысячи четыреста) грн 00 коп. с конфискацией подарков в доход государства.

Напомним, Ровенский апелляционный суд признал главу Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника виновным в правонарушении, связанном с коррупцией.

Как сообщалось, дело в отношении незадекларированного элитного отдыха директора Национального антикоррупционного агентства Украины Артема Сытника было направлено в суд 12 июля 2019 года.

Ранее УНН сообщал, что Сытник "забыл" указать в своей декларации дорогой отдых в элитном охотничьем угодье в Ровенской области.