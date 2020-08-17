В феврале САП предоставила 20 указаний относительно "Укрнафты" - Холодницкий

КИЕВ. 17 августа. УНН. В феврале 2020 года САП дала НАБУ 20 указаний по выполнению ряда следственных действий для сбора доказательной базы по делу "Укрнафты". Из них 12 выполнены. Об этом заявил руководитель САП Назар Холодницкий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Относительно "Укрнафты "в феврале были даны указания. Там штук 20 указаний. Из них 12, насколько я помню, выполнены, еще 8 в процессе выполнения. Основное указание - это назначена была экспертиза. Не буду говорить, какая идет, которая должна дать ответы на эти вопросы, чтобы подозрения были обоснованными", - сказал Назар Холодницкий.

Напомним, "Укрнафте" возместили 600 млн гривен в рамках расследований.