Решение суда по апелляции на оправдательный приговор в деле завода "Краян" можно ожидать в сентябре - САП

КИЕВ. 17 августа. УНН. Решение Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда по апелляционной жалобе прокуроров на оправдательный приговор по делу завода "Краян" можно ожидать уже в сентябре. Такое мнение высказал руководитель САП Назар Холодницкий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Дело "Краяна"... вы знаете, что одесский суд ранее вынес оправданий приговор. Еще в прошлом году были попытки стороны защиты активно заслушать это дело в апелляционном суде Одесской области, чтобы, скажем так, "засилить" этот приговор. Но это им тогда не удалось. Сейчас это дело в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда. Там, насколько сообщают прокуроры, доходит до стадии дебатов. Я думаю, что в сентябре мы увидим решение уже Апелляционной палаты, удовлетворит ли, либо не удовлетворит нашу апелляционную жалобу", - сказал Холодницкий.

Холодницкий также отметил, что в отношении Труханова есть несколько дел по недекларированию, которые есть в судах и там были объявлены подозрения.

"Следствие продолжается, ни одно из этих дел не закрыто", - сказал Холодницкий.

Напомним, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда начала рассмотрение по существу апелляционной жалобы на приговор суда, которым мэра Одессы Геннадия Труханова и подчиненных признали невиновными в хищении 92 млн грн при закупке городским советом зданий завода "Краян".

Как сообщалось, руководитель САП подал апелляционную жалобу на приговор суда, которым мэра Одессы Геннадия Труханова и подчиненных признали невиновными в завладении 92 млн грн из местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян".

Напомним, коллегия судей Малиновского районного суда Одессы признала невиновным мэра Одессы Геннадия Труханова и подчиненных в завладении 92 млн грн из местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян".

Также ВАКС начал исследование доказательств по делу Труханова 9 декабря 2019 года. Труханов подозревается в представлении заведомо недостоверных сведений в декларациях.