Незаконная компенсация за жилье: САП сообщила о материалах еще минимум против пяти экс-нардепов

КИЕВ. 17 августа. УНН. Руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что еще есть материалы как минимум по пяти бывших нардепах, которых подозревают в получении незаконной компенсации за жилье. Об этом заявил руководитель САП во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Таких уже семь уголовных производств в отношении 7 человек, из них пять уже в суде и два на подходе еще... Приоткрою тайну - это еще не все дела, еще есть материалы, как минимум, по пяти бывшим народным избранникам, которые таким же образом получали компенсацию за жилье", - рассказал Холодницкий.

Также Холодницкий напомнил, что один экс-нардеп уже осужден за получение незаконной компенсации за жилье.

Напомним, Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению по существу дело в отношении народного депутата Верховной Рады VIII созыва из фракции "Оппозиционный блок" Дмитрия Колесникова, которого подозревают в незаконном получении 738,74 тыс. гривен компенсации из государственного бюджета за аренду жилья в Киеве.

Как сообщалось, экс-нардепа Пресмана подозревают в получении более 900 тыс. грн незаконной компенсации за жилье.