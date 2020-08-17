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Сытник рассказал о сотрудничестве с ФБР по делам "Привата"

Сытник рассказал о сотрудничестве с ФБР по делам "Привата"

Артем Сытник

КИЕВ. 17 августа. УНН. В рамках меморандума между НАБУ и Федеральным бюро расследований США (ФБР, FBI) уже длительное время продолжается сотрудничество, в том числе и по расследованию так называемого "дела ПриватБанка". Об этом сегодня во время брифинга рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, передает УНН.

"Единственное, что я могу разгласить - это то, что у нас давно подписан меморандум о сотрудничестве с FBI. Отдельные люди очень хотели его почитать, даже целый иск был по этому поводу в Окружном административном суде Киева, где просили нас показать этот меморандум какой-то общественной организации. Но это решение не вступило в силу", - сказал он.

Сытник добавил, что в "деле ПриватБанка" есть длительное сотрудничество с США, но для раскрытия информации полномочий у него нет.

Напомним, что ПриватБанк 12 августа обратился в НАБУ с заявлением о совершении судьей Вовком уголовного преступления. В банке утверждают, что определение судьи по делу шести оффшорных компаний братьев Суркисов осуществлялось с нарушением установленного порядка.

Речь о Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments, которые по данным иностранных СМИ, стали фигурантами расследования международной компании Kroll.

Так, американские аудиторы установили, что аффилированные с Суркисами офишоры через схему кредитов-депозитов могли вывести из "Привата" 150 млн долларов.

В "Слуге народа" уже отреагировали на сведения Kroll и заявили о том, что ожидают от украинских правоохранителей регистрации соответствующего уголовного производства. В "Слуге народа" рассказали, при каких условиях присоединятся к изучению отчета Kroll о Суркисах и ПриватБанку.

Источник: УНН
Теги: ПриватБанк, сотрудничество, ФБР, Артем Сытник

В тексте упоминаются

Сытник Артем
Сытник Артем
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