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Зеленский исключил из состава СНБО Пристайко и Смолия

Зеленский исключил из состава СНБО Пристайко и Смолия

Владимир Зеленский

КИЕВ. 17 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский сменил персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Теперь в СНБО входят Олег Уруский, Кирилл Шевченко и Ольга Стефанишина, передает УНН со ссылкой на сообщении пресс-службы Главы государства.

"Президент Владимир Зеленский внес изменения в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ № 324/2020 Глава государства подписал 17 августа", - информируют у Президента.

Так, согласно документу, в состав СНБО вошли "глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк, новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский", информируют в пресс-службе.

"Этим же указом из состава СНБО выведены экс-глава Службы внешней разведки Валерий Евдокимов, бывший вице-премьер-министр Вадим Пристайко и бывший глава НБУ Яков Смолий", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня Зеленский провел закрытое совещание с руководителями разведывательных органов Украины, руководителями силовых структур, а также председателями ряда областных государственных администраций в связи с резким обострением ситуации в Республике Беларусь.

Источник: УНН
Теги: СНБО, указы, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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