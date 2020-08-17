Мэр Умани собрался ждать Зеленского на Банковой в палатке и со спальным мешком

КИЕВ. 17 августа. УНН. Мэр Умани Александр Цебрий прибыл в Киев, чтобы объяснить Президенту Украины Владимиру Зеленскому, насколько опасен массовый приезд паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года - Рош ха-Шана. В своем видеообращении, опубликованном в Facebook, Цебрий заявил, что будет ждать Зеленского, сколько будет необходимо, передает УНН.

"Я понимаю, что Президент - очень занятой человек, поэтому пусть не спешит. Друзья привезли мне туристическую палатку, спальный мешок, коврик, у меня есть вода и все необходимое, я буду ждать господина Президента", - отметил Цебрий.

Добавим, что уманский мэр также обнародовал фото заявления, которое он написал на имя Зеленского с просьбой о срочной встрече.

Напомним, участники межведомственного совещания в Министерстве иностранных дел Украины еще в июле пришли к общему мнению, что прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в Умань Черкасской области для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана в традиционном формате в 2020 году является невозможным, учитывая эпидемическую ситуацию в Израиле, запрет проведения массовых мероприятий в Украине, необходимость создания большого количества мест для обсервации и из-за сложности контроля правоохранителями соблюдения паломниками режима самоизоляции.

В то же время, госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила обеспечить безопасность во время празднования Рош-ха-Шана через COVID-19. По словам министра Кабинета министров Украины Олега Немчинова, в этом году ожидается прибытие в Украину от 5 до 10 тысяч хасидов.

Ранее сегодня мэр Умани Александр Цебрий предложил жителям Умани установить блокпосты на въездах в город в случае массового приезда паломников-хасидов на празднование Рош ха-Шана.

Добавим, что Кабинет министров Украины поддержал решение о введении ограничений на посещение иностранцами города Умань во время празднования Рош ха-Шана в 2020 году.