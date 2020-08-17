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В Ужгороде усилили карантин

В Ужгороде усилили карантин

КИЕВ. 17 августа. УНН. Городской совет Ужгорода принял решение усилить карантинные мероприятия в связи с тем, что город попал в "оранжевую" зону карантина. Также в городе две недели подряд фиксируется увеличение количества больных коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Ужгородского горсовета.

"В связи с тем, что Ужгород попал в "оранжевую" зону, отныне в городе прекращены плановые госпитализации пациентов, соответствующий приказ подготовлен управлением здравоохранения горсовета. Это не касается ургентных больных, то есть тех, кто нуждается в неотложной медицинской помощи, оказания помощи беременным, новорожденным. Все пациенты должны проходить тестирование на коронавирус", - говорится в сообщении.

Кроме того, руководителей коммунальных медучреждений обязали изучить потребность развертывания дополнительных коек на случай попадания в "красную зону" и средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и пересмотреть запасы медикаментов.

Добавим, что всего коронавирусной инфекцией заболели 1076 ужгородцев, 533 уже выздоровели, 16 человек умерли.

Напомним, что сегодня в Украине обновили карантинные зоны.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, карантин, Ужгород и Закарпатье
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