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ООС: с начала суток боевики не осуществляли обстрелов украинских военных

ООС: с начала суток боевики не осуществляли обстрелов украинских военных

КИЕВ. 18 августа. УНН. С начала текущих суток на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

“С начала текущих суток, 18 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано. Наши военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи и находятся наготове предоставить отпор в случае угрозы их жизни или здоровью”, — сообщили в штабе.

В пресс-центре ООС также добавили, что: “17 августа на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелов не зафиксировано... В то же время вблизи Водяного в послеобеденное время зафиксирована огневая активность вооруженных формирований Российской Федерации из подствольного гранатомета. Один неприцельный выстрел был провокационным и не нес угрозы жизни нашим воинам, поэтому украинские защитники оружие в ответ не применяли. Также, за минувшие сутки, выявлены факты инженерного оборудования позиций в сторону наших подразделений неподалеку Водяного по направлению временно оккупированной Ужовки. В общем, за прошедшие сутки, украинские военнослужащие задокументировали 2 враждебных нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы”.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, ООС, ОРДЛО
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