На этот год запланировано повышение квалификации тысячи учителей - МОН

КИЕВ. 18 августа. УНН. В 2020 году запланировано совершенствование подготовки и повышения квалификации тысячи учителей. Об этом во время конференции сказал врио министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет, передает корреспондент УНН.

"Одной из инициатив Министерства образования и науки в рамках противодействия пандемии является совершенствование подготовки и повышения квалификации учителей, в том числе в сфере цифровой грамотности. В 2019 году 725 педагогов прошли сертификацию и получили возможность увеличить заработную плату. На этот год запланировано еще 1000 таких повышений квалификации", - сказал Шкарлет.

Напомним, с 2020 года во время повышения квалификации действует принцип "деньги ходят за учителем", а сами педагоги принимают непосредственное участие в планировании своего профессионального развития.



Как сообщалось, в МОН разработали проект нового профессионального стандарта учителя начальных классов и учителей учреждений общего среднего образования.



