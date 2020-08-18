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Украина на 99,5% обеспечена школьными учебниками - МОН

Украина на 99,5% обеспечена школьными учебниками - МОН

Сергей Шкарлет

КИЕВ. 18 августа. УНН. На сегодня во всех областях Украины обеспеченность школьными учебниками составляет 99,5%. Об этом во время конференции сказал в.и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет, передает корреспондент УНН.

"На сегодня имеем обеспечение учебниками на 99,5% во всех областях Украины. Надеемся, что 1 сентября местные органы исполнительной власти доставят все учебники в учебные заведения", - сказал Шкарлет.

Также, по его словам, завершилось формирование базового среднего образования.

"Я надеюсь, что завтра правительство примет этот стандарт, как постановление правительства", - добавил Шкарлет.

Напомним, что с сентября обучение будет проходить в школах городов и районов из всех зон за эпидемической опасностью COVID-19, кроме "красной".

Источник: УНН
Теги: Минобразования, учебники, школа
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