В Киев прибыл британский министр обороны
Бен Уоллес
КИЕВ. 18 августа. УНН. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Киев с официальным визитом. Об этом сообщает посольство Великобритании в Украине в Twitter, передает УНН.
"Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Киев с официальным визитом. На повестке дня усиление сотрудничества между Великобританией и Украиной в сфере обороны и безопасности", - говорится в сообщении.
Добавим, 23 апреля состоялся телефонный разговор министра обороны Андрея Тарана с государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Беном Уоллесом, в котором собеседники подтвердили стратегический характер партнерства.
Напомним, глава минобороны Великобритании назвал основных врагов в космосе - это Китай и Россия.
Министр обороны Бен Уоллес прибыл в Киев с официальным визитом. На повестке дня усиление сотрудничества между Великобританией и Украиной в сфере обороны и безопасности. pic.twitter.com/SMb2AnVOFY- UK in Ukraine (@UKinUkraine) August 18, 2020