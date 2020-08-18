В Киев прибыл британский министр обороны

КИЕВ. 18 августа. УНН. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Киев с официальным визитом. Об этом сообщает посольство Великобритании в Украине в Twitter, передает УНН.

"Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Киев с официальным визитом. На повестке дня усиление сотрудничества между Великобританией и Украиной в сфере обороны и безопасности", - говорится в сообщении.

Добавим, 23 апреля состоялся телефонный разговор министра обороны Андрея Тарана с государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Беном Уоллесом, в котором собеседники подтвердили стратегический характер партнерства.

Напомним, глава минобороны Великобритании назвал основных врагов в космосе - это Китай и Россия.