В Минздраве планируют включить "Черкасский кардиодиспансер" в пилотный проект по трансплантации

КИЕВ. 18 августа. УНН. "Черкасский кардиодиспансер" планируют с сентября включить в пилотный проект Министерства здравоохранения по развитию трансплантаций. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко, передает корреспондент УНН.

"На прошлой неделе состоялась рабочая поездка команды Министерства здравоохранения в город Черкассы... состоялся визит в "Черкасский кардиодиспансер". Во время встречи мы на практике убедились, что данное учреждение имеет все необходимые ресурсы, провело всю необходимую подготовительную работу и имеет большое желание начать проведение трансплантаций сердца в Черкасской области. По результатам визита мы получили все необходимые документы, чтобы включить это заведение до нашего пилотного проекта по развитию трансплантаций и мы уверены, что начиная уже с сентября-месяца соответствующие изменения будут внесены к постановлению и заведение начнет свою работу в этом направлении", - сказал Игорь Иващенко.

Он добавил, что во время визита они также посетили "Черкасский областной онкологический диспансер". В нем проводится активная работа, чтобы начать проведение трансплантаций почки.

"Готовятся соответствующие специалисты в других заведениях Украины. В то же время, это единственное заведение, которое уже осуществляет трансплантацию костного мозга и расширяет перечень трансплантаций, которые он хочет проводить. На данный момент в заведении проведено 21 трансплантацию костного мозга для наших граждан. Также заведение готово до конца года провести еще около 10 таких трансплантаций", - отметил Игорь Иващенко.

По его словам, на прошлой неделе Минздрав провел совещание с участием представителей Офиса Президента, МВД, ГПСУ, ГСЧС и Минюста относительно дальнейших действий в сфере трансплантации. Во время совещания обсуждали сопровождение автомобилями Нацполиции скорых, осуществляющих перевозки доноров или реципиентов для трансплантации, а также привлечение авиатранспорта для перевозки донорских органов. Также обсуждали законодательные аспекты трансплантации.

Напомним, Минздрав анонсировал расширение списка больниц, которые будут делать трансплантации в Украине.