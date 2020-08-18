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Зеленский ввел Фокина в состав украинской делегации в ТКГ

Зеленский ввел Фокина в состав украинской делегации в ТКГ

КИЕВ. 18 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина. Соответствующий указ № 327/2020 обнародован на сайте главы государства от 18 августа, передает УНН.

"На частичное изменение статьи 2 ввести в состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе Фокина Витольда Павловича, определив его первым заместителем главы делегации (по согласию)", - говорится в тексте документа.

Как сообщал УНН, ранее первый премьер-министр Украины Витольд Фокин завил, что согласился войти в украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Добавим, в конце июля первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, контактная группа, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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