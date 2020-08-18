Российский актер Безруков прибыл с "моноспектаклем" в оккупированный Крым

КИЕВ. 18 августа. УНН. Российский актер Сергей Безруков прибыл на территорию незаконно оккупированного Крыма, чтобы выступать с "моноспектаклем". Об этом Безруков написал у себя в Instagram, передает УНН.

"18, 19 августа в Ялте и Севастополе впервые за полгода выйду на сцену. Моноспектакль "И жизнь, и театр, и кино" - наверное, самый безопасный спектакль по нынешним временам, на сцене я один. Зрители от меня в 1,5 метрах, даже больше. Так что работаем, увидимся", - написал Безруков на своей странице.

Как сообщал УНН, Служба безопасности Украины еще в 2015 году предоставила Министерству культуры список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности. В перечень попали Олег Газманов, Сергей Безруков, Жерар Депардье и другие.