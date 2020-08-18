МОН запускает для преподавателей учебный онлайн-курс о дистанционном и смешанном обучении

КИЕВ. 18 августа. УНН. МОН презентовало онлайн-курс о дистанционном и смешанном обучении, регистрация на который открыта для педагогов и руководителей учреждений общего среднего и профессионально-технического образования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.

"Карантин стал вызовом для всех участников образовательного процесса: педагогов, администрации, учащихся и их родителей... Чтобы в течение следующего учебного года педагоги лучше знали, как комфортно и эффективно организовать образовательный процесс, мы запускаем онлайн-курс для педагогов и руководителей учреждений образования", - отметила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий.

Отмечается, что онлайн-курс разработан для педагогов и руководителей школ и учреждений профессионально-технического образования, а также образовательных управленцев. Этот курс поможет педагогам легко организовать две формы обучения: дистанционную и смешанную (объединяющая дистанционное и очное обучение).

Указывается, что курс разработан Министерством образования и науки Украины совместно со студией онлайн-образования EdEra при поддержке Швейцарии.

С деталями курса и с процессом регистрации можно ознакомиться на сайте МОН.

Как сообщалось ранее в УНН, по словам главы МОН Сергея Шкарлета, на этот год запланировано повышение квалификации тысячи учителей.