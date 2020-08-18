Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,35 -0,0609  EUR: 32,31 -0,1103 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Из Украины с начала года пытались незаконно вывезти 600 животных - пограничники
Из Украины с начала года пытались незаконно вывезти 600 животных - пограничники
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
12360

МОН запускает для преподавателей учебный онлайн-курс о дистанционном и смешанном обучении

МОН запускает для преподавателей учебный онлайн-курс о дистанционном и смешанном обучении

КИЕВ. 18 августа. УНН. МОН презентовало онлайн-курс о дистанционном и смешанном обучении, регистрация на который открыта для педагогов и руководителей учреждений общего среднего и профессионально-технического образования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.

"Карантин стал вызовом для всех участников образовательного процесса: педагогов, администрации, учащихся и их родителей... Чтобы в течение следующего учебного года педагоги лучше знали, как комфортно и эффективно организовать образовательный процесс, мы запускаем онлайн-курс для педагогов и руководителей учреждений образования", - отметила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий.

Отмечается, что онлайн-курс разработан для педагогов и руководителей школ и учреждений профессионально-технического образования, а также образовательных управленцев. Этот курс поможет педагогам легко организовать две формы обучения: дистанционную и смешанную (объединяющая дистанционное и очное обучение).

Указывается, что курс разработан Министерством образования и науки Украины совместно со студией онлайн-образования EdEra при поддержке Швейцарии.

С деталями курса и с процессом регистрации можно ознакомиться на сайте МОН.

Как сообщалось ранее в УНН, по словам главы МОН Сергея Шкарлета, на этот год запланировано повышение квалификации тысячи учителей.

Источник: УНН
Теги: Минобразования, онлайн, обучение
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.