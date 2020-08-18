Пандемия: МОН дало рекомендации учебным заведениям до старта нового учебного года

КИЕВ. 18 августа. УНН. До начала нового учебного года учебные заведения должны разместить информационные плакаты о респираторной гигиене и этикете кашля, обеспечить средства гигиены в санитарных комнатах и разместить контейнеры для использованных масок. Об этом во время конференции сообщила заместитель министра образования Любомира Мандзий, передает корреспондент УНН.

"До старта нового учебного года необходимо провести разъяснения, инструктажи для работников учебных заведений, разместить информационные плакаты о респираторной гигиене и этикете кашля, разработать график допуска к заведению и маршрут учащихся в учреждения образования", - рассказала Мандзий.

Также, по ее словам, необходимо обеспечить средства гигиены в санитарных комнатах, разместить контейнеры для использованных масок, разработать график питания, организовать обучение групп продленного дня с соблюдением условий социального дистанцирования и выделить помещения для размещения учеников и учителей в случае выявления признаков ОРВИ.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с сентября обучение будет проходить в школах городов и районов из всех зон за эпидемической опасности COVID-19, кроме "красной".