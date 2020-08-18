Правительства Украины и Израиля призвали паломников не ехать в Умань на Рош ха-Шана — заявление

КИЕВ. 18 августа. УНН. Всех паломников, которые планируют принять участие в нынешних праздничных мероприятиях по случаю Рош ха-Шана в Украине, призывают воздержаться от посещения города Умань Черкасской области. Об этом говорится в совместном украинско-израильском правительственном заявлении, обнародованном на сайте КМУ, передает УНН.

"Руководствуясь рекомендациями и предостережениями Министерств здравоохранения Украины и Израиля, настоятельно призываем всех паломников, которые планируют принять участие в нынешних праздничных мероприятиях по случаю Рош ха-Шана в Украине, воздержаться от посещения города Умань из-за угрожающей эпидемической ситуации.

Однако, для тех, кто все-таки решил посетить Умань, хотели бы подчеркнуть, что карантин в Украине распространяются на все публичные мероприятия и должны строго соблюдаться", - говорится в заявлении.

Отмечается, что правительства двух государств совместно заботятся о безопасности своих граждан.

Напомним, накануне Кабинет министров Украины поддержал решение о введении ограничений на посещение иностранцами города Умань во время празднования Рош ха-Шана в 2020 году.

Как сообщал УНН, городской глава Умани Александр Цебрий ранее предложил жителям Умани установить блокпосты на въездах в город в случае массового приезда паломников-хасидов на празднование Рош ха-Шана.