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В Минобразования заявили о необходимости перехода к образовательному кодексу

В Минобразования заявили о необходимости перехода к образовательному кодексу

КИЕВ. 18 августа. УНН. Украинскому образованию нужно перейти к образовательному кодексу, чтобы не менять законодательство под ту или иную ситуацию в стране. Об этом заявил в эфире телеканала Zik заместитель министра образования и науки Украины Игорь Гарбарук, передает УНН.

"На самом деле, что касается и среднего образования, и технически профессионального образования, вопрос должен подниматься. Мы должны больше внимания на это уделять. И мы не можем образование и культуру финансировать по остаточному уровню", - отметил Гарбарук.

По его словам, образование является основой экономического развития государства.

"Мы постепенно должны перейти к образовательному кодексу. Не к абсолютно разрозненным законодательным актам: тот устарел - меняем, поменяли этот, то уже другой устарел. Все же мы должны от детского сада до высшего образования руководствоваться определенными едиными принципами, и чтобы они не менялись под настройки той или иной ситуации в стране", - добавил Гарбарук.

Напомним, Президент Владимир Зеленский подписал законопроект об изменениях в ЗУ "О среднем образовании" относительно расширения возможностей для трансформации образовательной сети.

Источник: УНН
Теги: образование, Минобразования, кодекс
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