Государство печатает 7,5 млн учебников для школьников - МОН

КИЕВ. 18 августа. УНН. В этом году за счет государства печатается 7,5 млн учебников для школьников, в частности, для третьего и седьмого классов. Об этом заявил в эфире телеканала Zik заместитель министра образования и науки Украины Игорь Гарбарук, передает УНН.

"За счет государства в этом году печатается 7,5 млн пособий. Это 4,5 млн для третьего класса, это полное обеспечение. И допечатывается другое количество для седьмого класса. На сегодняшний день третий класс полностью обеспечен, развезен на 100% по регионам, на 63,8% уже доставлен в школы", - сказал Гарбарук.

По его словам, учебники для седьмого класса тоже успеют развезти по школам до 1 сентября.

"Я считаю, что мы должны переходить от вопроса классического пособия к другим вариантам. К интерактивным пособиям, которые в онлайне", - добавил Гарбарук.

Напомним, как сообщили в МОН, обучение в школах, находящихся в "красной" зоне, будет происходить в онлайн-режиме.