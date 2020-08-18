Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,35 -0,0609  EUR: 32,31 -0,1103 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Возле границы Украины с Беларусью движения военной техники не наблюдается — пограничники
Возле границы Украины с Беларусью движения военной техники не наблюдается — пограничники
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
3855

Государство печатает 7,5 млн учебников для школьников - МОН

Государство печатает 7,5 млн учебников для школьников - МОН

КИЕВ. 18 августа. УНН. В этом году за счет государства печатается 7,5 млн учебников для школьников, в частности, для третьего и седьмого классов. Об этом заявил в эфире телеканала Zik заместитель министра образования и науки Украины Игорь Гарбарук, передает УНН.

"За счет государства в этом году печатается 7,5 млн пособий. Это 4,5 млн для третьего класса, это полное обеспечение. И допечатывается другое количество для седьмого класса. На сегодняшний день третий класс полностью обеспечен, развезен на 100% по регионам, на 63,8% уже доставлен в школы", - сказал Гарбарук.

По его словам, учебники для седьмого класса тоже успеют развезти по школам до 1 сентября.

"Я считаю, что мы должны переходить от вопроса классического пособия к другим вариантам. К интерактивным пособиям, которые в онлайне", - добавил Гарбарук.

Напомним, как сообщили в МОН, обучение в школах, находящихся в "красной" зоне, будет происходить в онлайн-режиме.

Источник: УНН
Теги: Украина, образование, Минобразования, учебники
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.