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Пандемия коронавируса: ВОЗ осудила "вакцинный национализм" среди стран

Пандемия коронавируса: ВОЗ осудила "вакцинный национализм" среди стран

Тедрос Гебрейесус

КИЕВ. 19 августа. УНН. Страны, которые тайно хранят возможные вакцины против COVID-19, не допуская к ним других, ухудшат пандемию. Об этом заявил во вторник глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что крайний срок, установленный ВОЗ для богатых стран, чтобы присоединиться к “Глобальному фонду вакцины COVAX”, чтобы поделиться потенциальными вакцинами с развивающимися странами — 31 августа.

По словам Гебрейесуса, он направил письма 194 странам-членам ВОЗ с призывом к участию.

“Нам необходимо предотвратить вакцинный национализм... Стратегическое и глобальное распределение ограниченных запасов (вакцины) на самом деле соответствует национальным интересам каждой страны”, — сказал он.

Отмечается также, что Европейская комиссия призвала государства ЕС обойти инициативу ВОЗ, сославшись на опасения по поводу ее стоимости и скорости.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе в России заявили о начале производства вакцины от коронавируса.

Источник: УНН
Теги: ВОЗ, вакцина, Коронавирус
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