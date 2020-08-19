В Минске приземлился самолет ФСБ РФ - СМИ

КИЕВ. 19 августа. УНН. В аэропорту Минска приземлился самолет Федеральной службы безопасности России, которым вероятно пользуется ее председатель Александр Бортников. Об этом сообщает российское издание “Новая газета” со ссылкой на данные портала Flightradar, передает УНН.

Речь идет о самолете Ту-214ВПУ специального летного отряда “Россия”, который прибыл в столицу Белоруси 18 августа в 19:07 по местному времени. За два дня до этого самолет совершал перелеты между аннексированным Симферополем и Москвой.

“Данные из открытых источников свидетельствуют, что на Ту-214ВПУ RA-64523 может осуществлять перелеты директор спецслужбы Александр Бортников”, — пишет “Новая газета”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Митинги оппозиции и акции в поддержку Лукашенко: в Беларуси завершился десятый день протестов

Напомним, 16 августа президент России Владимир Путин договорился с руководителем Беларуси Александром Лукашенко, что Кремль окажет всестороннюю помощь при первом запросе по обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз.

В Беларуси с вечеру 9 августа проходят массовые акции протеста. Протестующие не согласны с результатами выборов президента, на которых, по официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Он является президентом Беларуси уже 26 лет. Люди заявляют, что результаты выборов, по которым Лукашенко получил 80% голосов, а его главная конкурентка Светлана Тихановская — 10%, были сфальсифицированы.