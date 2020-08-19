США и Россия завершили третий раунд переговоров по новому соглашению о ядерном оружии

КИЕВ. 19 августа. УНН. Соединенные Штаты и Россия 18 августа завершили третий раунд переговоров о контроле над ядерным вооружением, так и не придя к согласию по ряду вопросов. В то же время стороны до сих пор изъявляют желание продлить действие соглашения New START (“Новый СТАРТ”), прежде чем оно потеряет силу следующего года. Об этом пишет “Радио Свобода”, передает УНН.

“Между Россией и Соединенными Штатами есть определенные точки соприкосновения, но мы до сих пор очень далеки друг от друга по ряду вопросов”, — сказал журналистам специальный представитель США по вопросам контроля вооружений Маршал Биллингсли после двухдневных переговоров в Вене.

Он добавил, что американская сторона готова рассмотреть удлиненное соглашение New START.

“Но это возможно, только если мы сможем ... решить несколько важных опасений, которые у нас возникают из-за наращивания Россией своих неограниченных мощностей”, — добавил он.

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, который представлял Москву на переговорах, заявил, что приоритеты двух стран “на этом этапе значительно отличаются”.

“Россия выступает за продление Соглашения „Новый СТАРТ“, однако не готова платить за это какую-либо цену”, — говорится в его цитате, которую распространила российская миссия в Вене.

Россия заявляла, что готова продлить соглашение New Start без предусловий, и предостерегала, что для обсуждения нового варианта соглашения нет времени. Взамен США хотят, чтобы любые новые договоренности покрывали все виды боеголовок, предусматривали более тщательные проверки и большую прозрачность, а также привлекали Китай. Китай, чей ядерный арсенал уступает российскому и американскому, заявил, что не заинтересован в участии в таких переговорах.

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Два предыдущих раунда переговоров между двумя странами состоялись в июне и июле без прорывных результатов относительно вероятного продления соглашения.

Срок действия договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-III) о контроле над вооружениями между Соединенными Штатами и Россией, известной также как “Новый СТАРТ”, заканчивается в феврале 2021 года.

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