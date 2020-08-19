Беларусь: власти первого крупного города согласились с требованиями протестующих

КИЕВ. 19 августа. УНН. Исполнительный комитет белорусского города Гродно согласился выполнить ряд требований штаба бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской и профсоюзов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте исполкома, передает УНН.

В ответ на требования протестующих власти Гродно приняли следующие решение:

— решили создать совет общественного согласия города, в который войдут представители гражданского общества и органов исполнительной и законодательной власти;

— разрешила проведение массовых акций на площадях Ленина и Советской в центре города

— на митингах организуют медицинский, технический и информационное сопровождение. “Представителям демократической общественности, — профсоюзов, политических партий будет обеспечена возможность выступления в эфире (телеканала)” Гродно Плюс “, - говорится в ответе власти;

— по всем фактам обращений граждан о причинении вреда здоровью организованы рассмотрения, задержанных за участие в протестах освободили;

— работники, участвующие в забастовке, не получат административных наказаний.

Город Гродно находится на западе Беларуси и является пятым по населению городом республики. В нем проживает более 356 тыс. человек.

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Несколько дней назад сотрудники крупнейшего промышленного предприятия — “Гродно Азот” — начали забастовку. Они требовали освободить всех задержанных в ходе протестов и пересчитать результаты выборов президента Беларуси, сообщил Информационный портал города Гродно.