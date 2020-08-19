Эксперты считают, что концессия портов лучше приватизации

КИЕВ. 19 августа. УНН. Мининфраструктуры инициировали передачу ряда украинских портов в концессию. О плюсах такого решения рассказали УНН экономические эксперты Виктор Медведь и Александр Савченко.

“Если выбирать между двумя вариантами: концессия или приватизация, то безусловно лучше концессия, потому что концессия предполагает возможность разрыва концессионного договора и права собственности, по существу, остается у государства. Это как долгосрочное пользование, долгосрочная аренда”, — прокомментировал Виктор Медведь.

Среди главных плюсов концессии, кроме права собственности за государством, эксперт называет сокращение бюджетных расходов на содержание инфраструктурных объектов в то время, как они развиваются за счет инвестиций со стороны концессионера.

Концессия, в отличие от приватизации, позволяет избежать случаев, когда гособъекты попадают в “плохие руки”, говорит в свою очередь доктор экономических наук, профессор Александр Савченко.

“В приватизации могут быть минусы, например, Россия может что-то приватизировать и закрыть. Вот она часто так делала с предприятиями, которые являются для нее конкурентными. Алюминиевый завод, например. Поэтому есть риски, что предприятие попадет в плохие руки.

Преимущества же концессии: фиксированные требования к предприятию, которое берет в управление, например, порт и он выплачивает фиксированную сумму, если он нарушает соглашение можно его разорвать”, — отметил эксперт.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил о передаче в концессию порта “Ольвия” (Николаев) на этой неделе. Концессионером стала компания QTerminals государства Катар. В развитие порта катарская компания должна будет вложить около 3,4 млрд грн прямых инвестиций, отчислять государству не менее 82 млн грн в год, а также вложить 80 млн грн в развитие Николаева.