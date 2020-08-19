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Кабмин сегодня планирует утвердить порядок финансирования избирательных комиссий на местных выборах

Кабмин сегодня планирует утвердить порядок финансирования избирательных комиссий на местных выборах

КИЕВ. 19 августа. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует утвердить порядок финансирования избирательных комиссий во время подготовки и проведения местных выборов и типовую форму договора об обучении в учреждении высшего образования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня правительства.

Так, правительство на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть проекты постановлений, в частности, об утверждении порядка финансирования избирательных комиссий во время подготовки и проведения местных выборов, об утверждении порядка финансирования изготовления органами ведения Государственного реестра избирателей списков избирателей и именных приглашений для подготовки и проведения голосования на местных выборах, об утверждении Типовой формы договора об обучении в учреждении высшего образования.

Также чиновники планируют рассмотреть проекты распоряжений Кабинета Министров Украины, в частности, об одобрении Концепции реформы финансирования системы обеспечения населения культурными услугами, об утверждении финансового плана государственного предприятия "Гарантированный покупатель" на 2020 год, о перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных для аппарата Верховной Рады Украины на 2020 год и об утверждении финансового плана государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" на 2020 год.

Кроме того, на сегодняшнем заседании планируются проекты распоряжения правительства о создании Государственного университета "Одесская политехника" и Государственного университета интеллектуальных технологий и связи.

Напомним, Центральная избирательная комиссия назначила на воскресенье, 25 октября 2020 года, первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов во всех 24 областях Украины.

Источник: УНН
Теги: выборы, Кабмин, повестка дня
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