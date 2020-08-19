Кабмин сегодня планирует утвердить порядок финансирования избирательных комиссий на местных выборах

КИЕВ. 19 августа. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует утвердить порядок финансирования избирательных комиссий во время подготовки и проведения местных выборов и типовую форму договора об обучении в учреждении высшего образования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня правительства.

Так, правительство на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть проекты постановлений, в частности, об утверждении порядка финансирования избирательных комиссий во время подготовки и проведения местных выборов, об утверждении порядка финансирования изготовления органами ведения Государственного реестра избирателей списков избирателей и именных приглашений для подготовки и проведения голосования на местных выборах, об утверждении Типовой формы договора об обучении в учреждении высшего образования.

Также чиновники планируют рассмотреть проекты распоряжений Кабинета Министров Украины, в частности, об одобрении Концепции реформы финансирования системы обеспечения населения культурными услугами, об утверждении финансового плана государственного предприятия "Гарантированный покупатель" на 2020 год, о перераспределении некоторых расходов государственного бюджета, предусмотренных для аппарата Верховной Рады Украины на 2020 год и об утверждении финансового плана государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" на 2020 год.

Кроме того, на сегодняшнем заседании планируются проекты распоряжения правительства о создании Государственного университета "Одесская политехника" и Государственного университета интеллектуальных технологий и связи.

Напомним, Центральная избирательная комиссия назначила на воскресенье, 25 октября 2020 года, первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов во всех 24 областях Украины.