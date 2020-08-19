Резников назвал сроки завершения разработки концепции развития Донбасса

КИЕВ. 19 августа. УНН. В среду на встрече вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова с представителями украинских бизнес-ассоциаций обсудили базовые идеи концепции развития Донецкой и Луганской областей, которая станет основой соответствующей стратегии, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Так, Резников сообщил, что Минреинтеграции сейчас разрабатывает концепцию развития восточных областей страны, в которой основное внимание уделено пока подконтрольным правительству Украины частям Донецкой и Луганской областей.

"Минреинтеграции планирует осенью завершить разработку концепции экономического развития Донбасса", - отметили в министерстве со ссылкой на слова главы ведомства.

Сообщается, что целью концепции является наработка ключевых направлений и принципов, которые станут фундаментом новой экономической стратегии, которая, в свою очередь, направлена на трансформацию инвестиционного климата и внедрение новой экономической модели на региональном уровне.

"Мы должны сосредоточиться на создании новой экономики. Обновленный Донбасс может стать центром новых подходов в производственных отношениях. Есть все основания полагать, что можно привлечь большие инвестиции в Восточную Украину. В конце концов, инвесторы работают в горячих точках по всему миру", - отметил Резников.

Он отметил, что западные инвестиции, вместе с отечественными, могут сыграть решающую роль в превращении Донбасса в двигатель экономического развития.

"Самым важным для инвесторов вопросом является наличие постоянной судебной системы защиты прав инвесторов, верховенства права, системы страхования рисков... Мы рассматриваем распространение правил международного коммерческого арбитража на регион, как неотъемлемую часть этих планов. Кроме того, государство должно взять на себя хотя бы часть политических и военных рисков, которые трудно предусмотреть инвесторам. Чтобы сделать этот подход устойчивым, необходимо создать постоянную и эффективную систему управления, включая все необходимые институты, такие как целевой фонд и инвестиционное агентство", - сказал министр.

Как отметили в пресс-службе, представители экономического и бизнес-сообществ поддержали инициативу правительства по разработке упомянутой концепции и выработают и предоставят министерству свои предложения, которые они считают целесообразными при будущем формировании стратегии.

Как сообщалось в УНН, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, как будут работать "свободные экономические зоны" на Донбассе.