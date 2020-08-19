Чубаров призвал Зеленского посодействовать освобождению украинцев из лагеря беженцев в Сирии

КИЕВ. 19 августа. УНН. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров публично обратился к Президенту Владимиру Зеленскому с призывом посодействовать возвращению в Украину около 100 женщин и детей, находящихся в лагере для беженцев Аль-Холл (Сирия). Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

"Уважаемый Владимир Александрович, как вы знаете, в международном лагере для беженцев Аль-Холл (Эль-Холл), что находится на территории Сирии, уже более 1,5 года ожидают эвакуации на родину около 100 граждан Украины - женщины и их несовершеннолетние дети. Повторно акцентирую ваше внимание на том, что речь идет исключительно о женщинах и их детях - гражданах Украины. Международные организации характеризуют условия в лагере Аль-Холл как гуманитарный кризис: не хватает пищи, воды и медицинской помощи, дети умирают от болезней. Ежедневно умирают 10-20 человек", - написал Чубаров.

По его словам, с целью оперативного решения вопросов возвращения граждан Украины, которые находятся в лагере для беженцев Аль-Холл, еще в мае 2019 года с участием представителей профильных задействованных ведомств при правительстве была создана Рабочая группа для координации действий привлеченных украинских министерств и ведомств.

"Должен отметить, что за несколько месяцев совместной работы были выполнены все необходимые действия по подготовке к эвакуации граждан Украины, однако эвакуация не состоялась", - добавил он.

Кроме того, Чубаров отметил, что каждую неделю в Меджлис крымскотатарского народа продолжают поступать полны отчаяния и боли обращения гражданок Украины, которые ожидают возвращения в Украину.

"Надеюсь быть услышанным этот раз вами и вашими помощниками по вопросу, от срочного решения которого зависят, без преувеличения, жизни и здоровье около 100 женщин и малолетних детей - граждан Украины и их срочное возвращение домой - в Украину", - подытожил Чубаров.

Напомним, в марте 2019 года в адрес Меджлиса крымскотатарского народа и в адрес Рефата Чубарова, поступают обращения женщин - граждан Украины разных национальностей, которые оказались вместе с малолетними детьми на территории Сирии, с просьбами помочь им вернуться в Украину.