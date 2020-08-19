Увеличение загруженности коек: в 6 регионах откроют новые больницы для больных COVID-19 - Минздрав

КИЕВ. 19 августа. УНН. Министерство здравоохранения фиксирует значительное увеличение загруженности коек в шести регионах страны. Об этом на брифинге сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"Сегодня Государственной комиссией ТЭБ и ЧС дополнительно было рассмотрено состояние дел с заполненностью коек, отведенных для госпитализации больных с коронавирусной болезнью. Мы увидели, что на сегодня, после изменения статистики по отчетности, когда регионы отчитываются не только о количестве больных на кроватях, но и о количестве больных с подозрением - до тех пор пока им не установлен диагноз ПЦР, мы увидели значительное увеличение загруженности коек в шести регионах страны", - сказал Ляшко.

По его словам, именно поэтому сейчас дополнительно вводятся новые больницы в перечень учреждений здравоохранения, в которых будет осуществляться госпитализация больных коронавирусной болезнью.

"В частности, эти регионы - это город Киев, Винницкая, Волынская область, Закарпатская, Ивано-Франковская область, Тернопольская и Ровенская области. Именно в этих областях сегодня будут введены дополнительные больницы в перечень учреждений, оказывающих помощь больным коронавирусной болезнью, и будут развернуты дополнительные кровати", - отметил главный санврач.

Он добавил, что Национальная служба здоровья Украины будет заключать дополнительные контракты с этими больницами.

Как сообщал УНН, по данным Минздрава, по состоянию на 19 августа, к ослаблению противоэпидемических мероприятий необходимым критериям не соответствуют 13 регионов Украины и город Киев.