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Карантинные зоны: для проверки соблюдения ограничений созданы мобильные группы

Карантинные зоны: для проверки соблюдения ограничений созданы мобильные группы

КИЕВ. 19 августа. УНН. Государственная комиссия ТЭБ и ЧС решила создать мобильные группы на национальном уровне, задача которых - проверить, как органы местного самоуправления выполняют карантин. Об этом на брифинге сказал замглавы Минздрава - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.

"Комиссия ТЭБ и ЧС решила создать мобильные группы на национальном уровне, которые сегодня поедут в трех направлениях для того, чтобы посмотреть, как органы местного самоуправления выполняют карантинные ограничения, установленные на определенных административно-территориальных единицах в соответствии с уровнем их эпидемической опасности, которая отображается в определенных цветах - зеленый, желтый, оранжевый и красный", - сказал Ляшко.

Также, по его словам, завтра в Украине дополнительно будут пересмотрены уровни эпидемической опасности.

Напомним, от 17 августа восемь административных единиц в Украине отнесены к красному уровню эпидемиологической опасности из-за COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус, карантин
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