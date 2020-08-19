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ООС: задержанный снайпер противника рассказал о подготовке и особенностях "службы" боевиков

ООС: задержанный снайпер противника рассказал о подготовке и особенностях "службы" боевиков

Игорь Петренко

КИЕВ. 19 августа. УНН. Задержанный снайпер противника Игорь Петренко признался о заградительных отрядах, созданных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, о зарплате в ВС РФ и сколько стоит российский паспорт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

"Пошел на службу в июне 2014 года на должность снайпера. Проходили подготовку под Ростовом, нас тренировали спецслужбы", - сказал задержанный снайпер.

По его словам, они тренировались российским оружием. Тренировались по три-пять "спецов", которые постоянно были в полях.

Отвечая на вопрос, много ли в заградительных отрядах представителей ВС РФ он ответил: "Были единицы. А сейчас не поймешь, потому что все начали получать российские паспорта, всем начали их выдавать. Ранее было мало, потому что нужны были большие средства, по 6 тыс. по 6,3 тыс. рублей платить за паспорта. А сейчас сделали проще, уже 300 рублей и получаешь паспорт. Зарплата была 15 тыс. рублей в 2018 году".

Также он добавил, что до Нового года зарплату давали двойную, но редко, если какой-то советник приедет из России. По его словам, в его подразделении из России было только командование, все остальные военные - были из Луганской области.

Напомним, 18 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинскими воинами.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, оккупация, боевики, ООС
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