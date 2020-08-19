Шмыгаль поручил руководителям Минздрава и МОН проверить школы и пригрозил увольнениями

КИЕВ. 19 августа. УНН. Руководителям министерства здравоохранения и министерства образования, накануне и после 1 сентября, поручено провести проверки школ и детских садов на соблюдение безопасных условий обучения в период карантина. Об этом сказал сегодня на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Приоритетная задача правительства и местных властей на ближайшие недели - это качественно подготовиться к учебному году. Мы провели все традиционные и стандартные подготовительные мероприятия к организации учебного процесса, но сегодня необходимо говорить об особенностях учебного процесса в период эпидемии (пандемии - ред.) коронавируса. Поэтому сразу хочу дать поручение руководителям министерства здравоохранения, министерства образования: накануне и после 1 сентября провести проверки школ и детских садов на соблюдение безопасных условий обучения в период карантина", - сказал премьер.

По его словам, сейчас очень важно "все правильно скоммуницировать" с местными властями и родителями, объяснить, где есть угрозы.

"До 1 сентября все должно быть готово. В противном случае - будем принимать однозначно радикальные кадровые решения... Безопасность детей, родителей и учителей - это главный приоритет в этом учебном году", - отметил Шмыгаль.

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