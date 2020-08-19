Заместитель директора ГБР Бабиков отказался комментировать свое отношение к Революции Достоинства

КИЕВ. 19 августа. УНН. Первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков, который работал в юридической компании, которая представляет интересы экс-президента Украины Виктора Януковича, отказался комментировать свое отношение к Революции Достоинства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на интервью НВ.

"У следователей ГБР есть ряд уголовных производств, касающихся как расследование событий 2013-2014 годов, где фигурирует (определение - ред.) Революция Достоинства, так и есть уголовные производства, начатые по заявлениям адвокатов AVER LEX (юридическая компания, которая представляет интересы Януковича - ред.), которые утверждают, что имел место государственный переворот... Любое мое высказывание, предоставление конкретного ответа на ваш вопрос даст возможность стороне защиты использовать в судебных расследованиях мое утверждение для того, чтобы продемонстрировать как доказательство ангажированности органа досудебного расследования ", - заявил Бабиков.

Напомним, первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков, который работал в юридической компании, представляющей интересы экс-президента Украины Виктора Януковича, заявил, что абсолютно спокойно относится к своей репутации адвоката президента-беглеца.