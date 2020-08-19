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Взрыв в Бейруте: Мининфраструктуры проверяет условия хранения селитры в украинских портах

Взрыв в Бейруте: Мининфраструктуры проверяет условия хранения селитры в украинских портах

Владислав Криклий

КИЕВ. 19 августа. УНН. После взрывов в Бейруте в украинских портах проходят проверки условий хранения аммиачной селитры. Об этом на брифинге по итогам заседания правительства сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает корреспондент УНН.

"Мы получили сразу после печальных событий в Бейруте, и, конечно, отреагировали, поручение было премьер-министра, чтобы провести проверки (хранение аммиачной селитры - ред.)", - сказал министр.

По его словам, к проверкам задействована морская администрация и другие инспекционные органы.

"Имеющаяся селитра, которая хранится в портах Южный, Николаевском и Херсонском портах, в том числе в частных стивидоров - проверено, что хранение проводится должным образом, под открытым небом и в специальных бигбегах, которые расфасованы и таким образом не позволяют накапливать большое количество селитры в одной локации. До конца августа мы должны отчитаться относительно количества, статистики и как сохраняется. Сразу отмечаю - вопрос под контролем", - сказал Криклий.

Напомним, украинский самолет доставляет гуманитарную помощь для пострадавших от взрыва в Бейруте, в частности, это медицинские средства и мука.

Источник: УНН
Теги: порт, Мининфраструктуры, проверки, Ливан, Владислав Криклий

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Криклий Владислав
Криклий Владислав
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