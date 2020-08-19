Правительство вчетверо уменьшило стоимость разовых э-виз для въезда в Украину

КИЕВ. 19 августа. УНН. Кабинет министров сегодня на заседании принял проект постановления "О внесении изменений в Правила оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию", согласно которому уменьшается сбор за электронную визу для въезда на территорию страны. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Правительство уменьшило сбор за электронную визу для въезда на территорию Украины. Кроме этого, в перечень виз были добавлены двухразовые э-визы. Теперь в Украине будут существовать одноразовые и двухразовые визы", - написал нардеп.

Так, если раньше одноразовая э-виза стоила 85 долл. США, то сейчас:

одноразовая виза - 20 дол. США

двухразовае - 30 долл. США

Также вводится возможность срочного оформления электронной визы в течение одного рабочего дня, тогда сумма сбора увеличивается в два раза.

Как ранее сообщал УНН, украинское правительство планирует упростить доступ к электронным визам.