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Правительство включило проект строительства аэропорта в Мукачево в Государственную целевую программу

Правительство включило проект строительства аэропорта в Мукачево в Государственную целевую программу

КИЕВ. 19 августа. УНН. Правительство одобрило постановление, которым предполагается включить в Государственную целевую программу развития аэропортов на период до 2023 года проект строительства аэропорта в Мукачево. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Мы продолжаем подготовку к строительству нового аэропорта в Мукачево, который, без преувеличения, является крайне важным и ожидаемым проектом для всей инфраструктуры Закарпатья. Сегодняшним решением правительство поддержало включение этого проекта в Государственную целевую программу развития аэропортов на период до 2023 года", - сообщил министр.

По данным Министерства, в соответствии с обновленной программой, прогнозные объемы финансирования мероприятий по проектированию аэродрома в аэропорту Мукачево будут составлять около 30 млн грн и будут реализованы средства, привлеченные под государственные гарантии в рамках подготовки к Евро-2012. Мероприятия по проектированию терминала аэропорта составят около 25 млн грн и будут внедрены на средства инвестора.

"Кроме этого, согласно решению правительства, предполагается увеличить объемы финансирования на 117,51 млн грн на завершение реконструкции аэропорта в Одессе. Это позволит закончить строительные работы и ввести обновленный объект в эксплуатацию", - информирует пресс-служба.

Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял проект акта об утверждении финансового плана ГП МА "Борисполь" на 2020 год.

Источник: УНН
Теги: Украина, строительство, аэропорт, Мининфраструктуры, Ужгород и Закарпатье, Владислав Криклий
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