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Лукашенко поручил МИДу предупредить Зеленского об ответственности за "разжигание беспорядков"

Лукашенко поручил МИДу предупредить Зеленского об ответственности за "разжигание беспорядков"

Александр Лукашенко

КИЕВ. 19 августа. УНН. Министерству иностранных дел Беларуси поручено организовать работу по доведению до руководителей западных государств информации о ситуации в республике. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, озвучивая итоговые решения прошедшего заседания Совета безопасности, передает УНН со ссылкой на "БЕЛТА".

"Им просто надо рассказывать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и другие, и Зеленский. Чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения. И предупредить их (не стесняться) об ответственности за разжигание беспорядков. Финансирование беспорядков - это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается", - сказал Лукашенко.

Он также поручил МИДу проинформировать, что "барабанить гусеницами на границе с Беларусью, проводить сейчас учения контрпродуктивно".

"Они это должны понимать, и они будут за это отвечать, если что случится", - добавил белорусский лидер.

Как сообщал УНН, сегодня Лукашенко собрал новое заседание Совета безопасности с участием руководителей регионов.

Источник: УНН
Теги: выборы, протесты, Беларусь, Лукашенко, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Лукашенко Александр
Лукашенко Александр
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