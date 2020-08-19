Лукашенко поручил МИДу предупредить Зеленского об ответственности за "разжигание беспорядков"

КИЕВ. 19 августа. УНН. Министерству иностранных дел Беларуси поручено организовать работу по доведению до руководителей западных государств информации о ситуации в республике. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, озвучивая итоговые решения прошедшего заседания Совета безопасности, передает УНН со ссылкой на "БЕЛТА".

"Им просто надо рассказывать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и другие, и Зеленский. Чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения. И предупредить их (не стесняться) об ответственности за разжигание беспорядков. Финансирование беспорядков - это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается", - сказал Лукашенко.

Он также поручил МИДу проинформировать, что "барабанить гусеницами на границе с Беларусью, проводить сейчас учения контрпродуктивно".

"Они это должны понимать, и они будут за это отвечать, если что случится", - добавил белорусский лидер.

Как сообщал УНН, сегодня Лукашенко собрал новое заседание Совета безопасности с участием руководителей регионов.