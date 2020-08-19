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Правительство изменило расчет покрытия себестоимости электроэнергии "Энергоатома"

Правительство изменило расчет покрытия себестоимости электроэнергии "Энергоатома"

КИЕВ. 19 августа. УНН. В формуле расчета цены атомной электроэнергии для покрытия себестоимости, которая будет обеспечивать безубыточную деятельность "Энергоатома", будет использоваться не полная, а производственная себестоимость, сообщили в Минэнерго, передает УНН.

Соответствующее решение принял сегодня Кабинет министров, внеся изменения в Положение о возложении специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии (утвержденного постановлением правительства от 5 июня 2019 года № 483).

"Изменение касается пункта 9. В целях более корректного расчета показателя себестоимости предлагается в формуле определения цены покрытия себестоимости использовать не полную, а производственную себестоимость. Таким образом, для определения цены себестоимости исключаются виды деятельности НАЭК "Энергоатом", которые не касаются функционирования ПСО. В частности, деятельность Ташлыкской ГАЭС, Александровской ГЭС и теплоснабжения городов-спутнико ", - отметил заместитель Министра энергетики Юрий Бойко.

В Минэнерго напомнили, что "Энергоатом" выступил с инициативой продажи половины своей электроэнергии за 1 коп/кВт*ч для удовлетворения потребностей бытовых потребителей. Правительство согласилось с такой инициативой, закрепив ее соответствующим решением, а также установило гарантии для безубыточной деятельности компании.

В то же время эксперты объясняют УНН, что вышеупомянутые меры Минэнерго и Кабмина направлены на сдерживание убыточности "Энергоатома", которая формируется из-за продажи электроэнергии бизнеса по заниженным ценам. Своим постановлением Кабмин установил юридические гарантии того, что государственный "Энергоатом" не будет работать на бизнес себе в убыток.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, правительство, Энергоатом, электроэнергия
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