Зеленский рассказал о "Большом строительстве" в области культуры

КИЕВ. 19 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что "Большое строительство" в области культуры станет толчком для ее развития. Соответствующий указ он подписал 18 августа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба Офиса Президента.

"Президент Владимир Зеленский убежден, что указ по разработке и реализации мер по поддержке культуры и культурного наследия, развития креативных индустрий и туризма в рамках "Большого строительства", который он подписал 18 августа, будет способствовать развитию отрасли", - говорится в сообщении.

Он отметил, что речь идет о реставрации и наполнении новым содержанием музеев, замков и театров, что, по убеждению Президента, будет способствовать увеличению количества зрителей и туристов.

"Благодаря имплементации указа киноиндустрия сможет привлечь дополнительные инвестиции и создать новые рабочие места, а народно-прикладное искусство сохранит традиции и увеличит экспорт на уровне с дизайном и модой. Туризм в Украине составит достойную конкуренцию путешествиям за границу, а культура наконец вернется в регионы благодаря современным центрам культурных услуг", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу разработать меры по поддержке культуры и культурного наследия, развития креативных индустрий и туризма в рамках "Большого строительства".