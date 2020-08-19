Фигуранта дела "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали в российскую колонию

КИЕВ. 19 августа. УНН. Крымскотатарского правозащитника, фигуранта дела "дела Хизб ут-Тахрир" Эмира-Усеина Куку этапировали в колонию республики Башкортостан, которая является субъектом Российской Федерации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

"Крымскотатарского правозащитника, фигуранта ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир" Эмира-Усеина Куку этапировали в колонию №16 в городе Салават республики Башкортостан", - сообщает СМИ со ссылкой на жену Куку Мерьем.

Сообщается, что адвокат политзаключенного Рефат Юнус сообщил Мерьем, что планирует систематически - раз в два месяца, посещать его и других политзаключенных в колонии.

"Эмир-Усеин сейчас находится на карантине. Очень был рад видеть адвоката и передал семье, своему народу, общественности большой привет. Адвокат оставил ему свой номер телефона на случай экстренных ситуаций", - сказала Мерьем Куку.

Отмечается, что семья обеспокоена состоянием здоровья Эмир-Усеина Куку и отсутствием системного лечения.

"Эмира давно беспокоят почки, которые ему отбили при задержании в Крыму, но точного диагноза пока нет. Прокололи в Ростове-на-Дону антибиотики - боль не прошла. Помимо прочего, появилось новообразование в коленном суставе. В Ростове-на-Дону, до этапа в Салават, ему сделали УЗИ. Предварительный вывод - киста Бейкера", - добавила Мерьем Куку.

Напомним, Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону 12 ноября 2019 года приговорил к заключению в колонии строгого режима шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир", в том числе и Эмира-Усеина Куку, который получил 12 лет заключения.

15 ноября того же года Эмира-Усеина Куку поместили в карцер.