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Украина с апреля почти в сто раз увеличила количество ПЦР-тестов на COVID-19 - Степанов

Украина с апреля почти в сто раз увеличила количество ПЦР-тестов на COVID-19 - Степанов

КИЕВ. 19 августа. УНН. С первых недель апреля Украина почти в 100 раз увеличила количество ПЦР-тестов на COVID-19. Об этом сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга после рабочей поездки в Донецкую область, передает УНН.

"Мы на сегодняшний день полностью обеспечены всеми тест-системами. Из 2,9 млрд грн, которые в свое время были выделены - 600 млн именно пошло на финансирование лабораторных центров. Которое включало в себя как закупку тест-систем, так и закупку дополнительного оборудования. Вы видите, что мы почти в 100 раз, если сравнить с первыми неделями апреля, увеличили количество тестирований методом ПЦР. Это было 200 тестов в сутки, сейчас мы уже тестируем около 20 тыс. в сутки", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что кроме средств из госбюджета в Украине еще есть программа с мировым банком, в которой общее финансирование программы по COVID-19 составляет около 30 млн долл.

"И мы на эти средства, в том числе, планируем закупить 1 млн 200 тыс. тест-систем. То есть, все, что касается тест-систем - здесь проблематики нет", - добавил Максим Степанов.

Напомним, Минздрав планирует в сентябре увеличить количество ПЦР-тестов до 25 тыс. в сутки.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов, тест-системы
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