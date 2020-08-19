СНБО обнаружил признаки подготовки атаки на органы госвласти Украины ко Дню Независимости

КИЕВ. 19 августа. УНН. НКЦК при СНБО Украины обнаружил признаки подготовки к масштабной скоординированной атаке на органы государственной власти Украины и объекты критической инфраструктуры накануне Дня Независимости. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны.

"Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины предупреждает об активизации хакерской группировки Gamaredon, за которой стоят спецслужбы Российской Федерации (РФ). Специалисты НКЦК при СНБО Украины выявили тенденцию к модернизации программных средств кибератак с целью повышения эффективности преодоления средств защиты и сокрытия своей деятельности в скомпрометированных системах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время последних попыток атак используются вредоносные вложения, которые имитируют документы государственных органов власти, в частности, Службы безопасности Украины.

"Преступники рассылают вредоносные документы по электронной почте, и во время их открытия хакеры получают доступ к системам и сетям государственного учреждения. Специалисты НКЦК при СНБО Украины отмечают, что проведенный анализ вредоносных программ обнаружил признаки подготовки к масштабной скоординированной атаке на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине накануне Дня Независимости и во время подготовки к очередным местным выборам", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала суток до полудня на всех участках ответственности подразделений из состава Объединенных сил сохранялась тишина.