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СНБО обнаружил признаки подготовки атаки на органы госвласти Украины ко Дню Независимости

СНБО обнаружил признаки подготовки атаки на органы госвласти Украины ко Дню Независимости

КИЕВ. 19 августа. УНН. НКЦК при СНБО Украины обнаружил признаки подготовки к масштабной скоординированной атаке на органы государственной власти Украины и объекты критической инфраструктуры накануне Дня Независимости. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны.

"Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины предупреждает об активизации хакерской группировки Gamaredon, за которой стоят спецслужбы Российской Федерации (РФ). Специалисты НКЦК при СНБО Украины выявили тенденцию к модернизации программных средств кибератак с целью повышения эффективности преодоления средств защиты и сокрытия своей деятельности в скомпрометированных системах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время последних попыток атак используются вредоносные вложения, которые имитируют документы государственных органов власти, в частности, Службы безопасности Украины.

"Преступники рассылают вредоносные документы по электронной почте, и во время их открытия хакеры получают доступ к системам и сетям государственного учреждения. Специалисты НКЦК при СНБО Украины отмечают, что проведенный анализ вредоносных программ обнаружил признаки подготовки к масштабной скоординированной атаке на органы государственной власти и объекты критической инфраструктуры, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине накануне Дня Независимости и во время подготовки к очередным местным выборам", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала суток до полудня на всех участках ответственности подразделений из состава Объединенных сил сохранялась тишина.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Украина, оборона, угроза, День Независимости
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