Меркель: Лукашенко отказался говорить со мной

КИЕВ. 19 августа. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель не видит для себя роли посредника в Беларуси после президентских выборов в республике почти две недели назад, так как президент РБ Александр Лукашенко отказался проводить с ней телефонный разговор. Такие слова канцлера Германии приводит Reuters, передает УНН.

Выступая после встречи лидеров стран Евросоюза, Меркель заявила, что ЕС поддержит белорусское гражданское общество, но важно, чтобы оппозиция сама решала, чего она хочет.

По ее словам, она предупредила президента России Владимира Путина о том, что российская военная интервенция “все усложнит”.

“Я не вижу для себя роли посредника в данный момент, так как Лукашенко отказался со мной разговаривать, о чем я жалею”, — сказала она. “С нашей стороны мы сделаем все, чтобы подтолкнуть к национальному диалогу”.

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Ранее Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться в дела Беларуси.