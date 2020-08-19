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В оккупированном Крыму снова зафиксировали выброс химвеществ на заводе "Крымский титан"

В оккупированном Крыму снова зафиксировали выброс химвеществ на заводе "Крымский титан"

КИЕВ. 19 августа. УНН. Председатель оккупационной администрации РФ в аннексированном городе Армянск Василий Телиженко сообщил, что специалисты в течение трех дней четыре раза в сутки делать замеры воздуха в городе после сообщений о химическом выбросе на заводе “Крымский титан”. Об этом пишет “Крым.Реалии”, передает УНН.

“Уже сегодня соответствующие замеры были сделаны лабораторией Главного управления МЧС России по Республике Крым, которые показали, что в воздухе форуме превышений ПДК вредных веществ”, — написал Телиженко в Facebook.

Ранее директор филиала ООО “Титановые инвестиции” в Армянске Эдуард Курмачев сообщил, что 18 августа над заводом образовалась “незначительная облако”, что рассеялась в течение 10 минут.

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В начале июля сообщалось, что на заводе “Крымский титан” строят установки для нейтрализации кислотных стоков.

В августе прошлого года временно остановили работу одного из цехов предприятия “Крымский титан” и увеличили подачу воды в кислотонакопичувач, чтобы “предотвратить ухудшение экологической ситуации на севере Крыма”.

Источник: УНН
Теги: Крым, Украина, оккупация, завод, аннексия Крыма
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