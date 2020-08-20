Нардеп Суркис тратит на охрану более четверти миллиона гривен в месяц

КИЕВ. 20 августа. УНН. Народный депутат от ОПЗЖ Григорий Суркис потратил на услуги охраны 252,9 тыс. грн. Об этом свидетельствуют сообщения об изменениях его имущественного положения, опубликованные на сайте НАПК в августе, передает УНН.

Стоит отметить, что такие изменения в имущественное положение Суркис вносит ежемесячно. Так, к примеру, в июле он сообщил НАПК о том, что потратил на услуги охраны 301,3 тыс. грн, в июне - 291,6 тыс. грн, в мае - 301,3 тыс. грн.

Всего с начала года нардеп потратил на услуги охраны более 2,1 млн грн.

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Напомним, Григорий Суркис задекларировал 10 элитных автомобилей. А его Mercedes-Benz Maybach S650 2018 года оказался самым дорогим среди авто всех депутатов ВР.

Кроме того, нардеп задекларировал девять часов Rolex и миллионы на счетах.

Как писал УНН, по данным американских СМИ, Kroll "вычислила аферу Суркисов" по выводу из Привата 150 млн долларов. Указывается, что происходило это через 6 оффшорных компаний, которые сегодня как раз и судятся в украинских судах к госбанку.

Речь о Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments, которые аффилированы с братьями Суркис.