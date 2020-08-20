Степанов рассказал о планах своего визита в Харьковскую область

КИЕВ. 20 августа. УНН. В Харьковской области фиксируется рост больных COVID-19, министр здравоохранения Максим Степанов сегодня проведет совещание, на котором обсудит проблемные вопросы региона. Об этом рассказал на брифинге во время рабочей поездки в Харьковскую область, передает корреспондент УНН.

"Сегодня вечером будет заседание комиссии ТЭБ и ЧС, где будет рассматриваться разный уровень опасности и в целом по Украине в зависимости от заполненных коек, в зависимости от количества больных. И где мы будем определять, соответственно, кто пошел до какого уровня опасности. Вечером вы узнаете, что у нас будет происходить дальше", - сказал Степанов.

Сейчас Степанов находится в 17 городской больнице города Харькова, которая определена для лечения больных COVID-19.

"Харьковская область сегодня очень быстро растет по количеству больных COVID-19, конечно надо посмотреть на больницы, которые работают в этом направлении. У меня запланировано соответствующее совещание, чтобы мы обсудили проблемные вопросы, которые есть и в дальнейшем по выводам своего визита... я дам соответствующий брифинг", - добавил Степанов.

Напомним, за сутки коронавирус в Украине подтвердили у 2134 человек, всего в стране уже зафиксировано 98537 случаев коронавирусной болезни.