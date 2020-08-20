В МИДе сообщили о ситуации с украинцами из лагеря беженцев в Сирии

КИЕВ. 20 августа. УНН. Министерство иностранных дел держит на постоянном контроле ситуацию, в которой оказались украинские граждане в Сирии в лагере беженцев "Аль-Холл" и не прекращает системного взаимодействия с партнерами для их возвращения домой. Об этом говорится в комментарии МИДа, обнародованном пресс-службой ведомства, передает УНН.

"МИД держит на постоянном контроле ситуацию, в которой оказались наши сограждане в Сирии в лагере беженцев "Аль-Холл" и не прекращает системного взаимодействия с нашими зарубежными партнерами по их репатриации домой", - сообщили в министерстве.

Дипломаты отмечают, что МИД заботится о своих гражданах, защита прав и интересов украинцев за рубежом является приоритетной задачей нашего ведомства.

"Прилагаем максимальные усилия для обеспечения надлежащих условий пребывания наших соотечественников и способствуем, в случае необходимости, их безопасному возвращению на родину", - добавили в ведомстве.

Напомним, накануне глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров публично обратился к Президенту Владимиру Зеленскому с призывом посодействовать возвращению в Украину около 100 женщин и детей, находящихся в лагере для беженцев "Аль-Холл" (Сирия).