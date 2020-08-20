В ОБСЕ сообщили об успехах и провалах вчерашней встречи в ТКГ

КИЕВ. 20 августа. УНН. Участники заседания Трехсторонней контактной группы накануне договорились, что "меры по усилению режима прекращения огня" на Донбассе успешно действуют, однако не смогли обсудить вопросы повестки дня, направленные на имплементацию "минских соглашений". Об этом говорится в распространенном сообщении специального представителя действующего главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ, посла Хайди Грау, передает УНН.

"Участники заседания ТКГ сегодня единогласно отметили, что "меры по усилению режима прекращения огня", согласованные ими четыре недели назад, успешно действуют. После вступления в силу "мер" 27 июня 2020 года, число нарушений режима прекращения огня сократилось до самого низкого уровня, когда-либо фиксированного Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ… Я призываю стороны и дальше прилагать все необходимые усилия для сохранения устойчивого и всеобъемлющего перемирия", - сказала Грау.

Помимо этого, по словам дипломата, участники заседания Рабочей группы по безопасности занимались разработкой обновленного плана разминирования.

"Они (стороны - ред.) значительно приблизились к соглашению по 20 участкам разминирования, в том числе возле контрольных пунктов въезда-выезда", - сообщила она.

Грау отметила, что экономическая рабочая группа обсуждала текущие вопросы водоснабжения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, а также проблемы экологии, в частности касательно состояния угольных шахт по обе стороны линии соприкосновения.

В центре дискуссий Рабочей группы по гуманитарным вопросам было взаимное освобождение и обмен связанных с конфликтом удерживаемых лиц.

"Все ответственные лица должны проявить добрую волю, чтобы прийти к скорейшему согласию по данному вопросу", - почеркнула посол.

Она сообщила также, что участники обсудили технические возможности доставки гуманитарных грузов через линию соприкосновения в Луганской области.

"Дискуссия политической рабочей группы преимущественно была посвящена постановлению Верховной Рады Украины №795-IX "О назначении очередных местных выборов в 2020 году". Я сожалею, что по этой причине участникам не удалось обсудить вопросы повестки дня, направленные на имплементацию "минских соглашений", - добавила дипломат.

Как сообщал УНН, накануне у Президента сообщили, что на очередном заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) согласовано 20 участков разминирования и четыре новых участка разведения сил.