В Киевской области за последнее время провели около 6,5 тыс. проверок соблюдения карантина - КОГА

КИЕВ. 20 августа. УНН. В Киевской области правоохранители за последнее время совершили около 6,5 тыс. проверок общественных мест на соблюдение карантинных требований. Об этом на брифинге в четверг сказал глава КОДА Василий Володин, передает корреспондент УНН.

"Со своей стороны правоохранители продолжают проверять общественные места на соблюдение карантинных требований. За последнее время провели почти 6,5 тыс. проверок, в том числе автостанции, вокзалы, общежития, остановки общественного транспорта, питания и отдыха. Провели 173 профилактические беседы", - сказал глава КОГА.

Он отметил, что только вместе можно избежать обострения ситуации и блокировки экономики области - для этого необходимо максимально уделить внимание мерам безопасности.

Как сообщал УНН, Киевская областная власть обратилась к представителям духовенства региона с призывом ограничить проведение религиозных мероприятий из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.