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Местные выборы: в ЦИКе отметили на невозможности "полной юридической чистоты" во время образования терокругов

Местные выборы: в ЦИКе отметили на невозможности "полной юридической чистоты" во время образования терокругов

Андрей Магера

КИЕВ. 20 августа. УНН. Добиться "юридической чистоты" при образовании территориальных округов на местных выборах будет невозможно из-за несогласованного законодательства. Об этом сообщил в ходе круглого стола заместитель главы ЦИКа Андрей Магера, передает корреспондент УНН.

"Если мы сейчас возьмем Избирательный кодекс, например, посмотрим вопрос образования территориальных округов и выборов депутатов областного совета, то заметим, что на 100% добиться юридической чистоты при образовании этих округов будет невозможно. Почему? Потому что законодатель одной рукой должен ликвидировать и образовывать новые районы, а другой рукой... в законодательстве сохраняются такие рудименты - города областного значения и районного значения. Посмотрите по областных советах, там может достаточно серьезная проблема возникнуть", - сказал Магера.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Украины образовала и сформировала состав 532 территориальных избирательных комиссий.

Источник: УНН
Теги: ЦИК, местные выборы
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